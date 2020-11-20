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Çanakkale'de arsa fiyatları yüzde 100 arttı!
Çanakkale tarihi önemi, doğal güzellikleri ve ticari kapasitesi ile önde gelen illerden biri ve en çok göç alan iller arasında üst sıralarda yerini alıyor. Gelibolu ve Lapseki ilçeleri arasına yapımı süren Çanakkale 1915 Köprüsü ile bölgenin İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir gibi büyük şehirlere ulaşımının kolaylaşacak olması bölgedeki gayrimenkul değerlerinde artışa sebep oldu.