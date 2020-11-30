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Çanakkale'de 80 kaçak göçmen yakalandı

DHA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 21:17 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 21:17

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden, can salı ve lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 80 kaçak göçmen yakalandı.


Ayvacık ilçesinin Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında, can salı ve lastik botların içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Lastik bot ve can salları içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki geri gönderme merkezine gönderildi.
 

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Çanakkale Ayvacık göçmen
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