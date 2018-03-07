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Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
AA
| 07 Mart 2018 Çarşamba - 19:39
| Son Güncelleme : 07 03 2018 - 21:31
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre,
Ayvacık
'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 19.02'de ve 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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