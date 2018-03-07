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Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 19:39 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 21:31

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet  sitesinde yer alan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Depremin saat 19.02'de ve 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği  belirlendi.
 

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