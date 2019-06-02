Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gökçeada ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde 6'sı çocuk, 7'si kadın ve 11'i erkek olmak üzere 22 Afganistan ve 2 İran uyruklu toplam 24 kaçak yakalandı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandı
DHA | 02 Haziran 2019 Pazar - 10:27 | Son Güncelleme : 02 06 2019 - 10:45