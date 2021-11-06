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Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)  |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 7:46 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 7:46

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.


Çanakkale Boğazında gece yarısı etkili olmaya başlayan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
 
 
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.
 

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