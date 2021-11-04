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Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapalı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA) |  04 Kasım 2021 Perşembe - 10:05 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 10:05

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine dün saat 22.00'den beri kapalı. Aynı şekilde Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de yapılamıyor.


Çanakkale Boğazı’nda dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 22.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu arasındaki feribot seferleri de durduruldu.
 
 
Sis sabaha kadar etkisini dürdürdü. Bu sabah Çanakkale önlerinde sis etkisini azaltınca Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri, saat 08.00'den itibaren yeniden başladı. Sabaha kadar sefer yapılamadığı için Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluştu. Yeniden başlayan feribot seferleri saatsiz olarak yapılıyor.
 
Lapseki-Gelibolu arasındakif feribot seferleri ise yapılamıyor. Çanakkale Boğazı'nın da kapalı olması nedeniyle gemiler, boğazın Ege ve Marmara Denizi girişindeki demir yerlerinde bekletiliyor.  
 

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