Çanakkale Boğazı'nın muhafızı asırlık kale, açık hava müzesi oluyor

Çanakkale Savaşları sırasında muhabere merkezi ve silah tamirhanesi olarak kullanılan 201 yıllık Bigalı Kalesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğazı’nın muhafızlarından gazi Bigalı Kalesi’ni, bu yıl sonuna kadar açık hava müzesi olarak ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı, 1807 yılında Sultan III. Selim döneminde yapımına başlanan, Sultan II. Mahmud döneminde 1820 yılında tamamlanan, Çanakkale Savaşları sırasında ilk önce ‘Muhabere Merkezi’ olarak, ardından da '3'üncü Kolordu Esliha (Silah) Tamirhanesi' olarak kullanılan 201 yıllık tarihi Bigalı Kalesi'ni ayağa kaldırıyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında tahrip olan kalenin surları aslına uyun şekilde restore edilirken, içerisindeki silah tamirhanesi ve cami yeniden yapıldı. Kalenin sahil kesimine, orijinalinde olduğu gibi ziyaretçilerin kaleyi gezebilmesine olanak sağlamak için dolgu yapıldı. Restorasyon çalışmalarının bu yıl sonunda tamamlanması ve Bigalı Kalesi’nin açık hava müzesi olarak ziyarete açılması planlanıyor.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale’nin kaleler şehri olduğunu belirterek, "Çanakkale’de sahil kesimindeki kaleler yüzyıllardan bu yana boğazın muhafızlığını yapmışlar. Çanakkale Savaşı’nda da ‘Gazi Kaleler’ olmuşlar. O gazi kalelerden birisi olan Bigalı Kalesi zaman içerisine iklim şartlarına bağlı olarak ve savaş sırasındaki bazı bozulmalarından dolayı giderek işlevini kaybetmiştir. Biz de Tarih Alan Başkanlığı olarak, ecdattan kalan bütün miraslar gibi buraya sahip çıktık. Restorasyon sürecimizi başlattık. Özgün yapısına ve orijinal haline dokunmadan çok iyi bir restore sürecinde sonra sona yaklaştık. Bigalı Kalesi 2021 yılı sonunda, kale müze şeklinde tasarlanarak ziyaretçiye açılmış olacak” dedi.

Bigalı Kalesi’nin II. Mahmud dönemi yapılarından birisi olduğunu ifade den Kaşdemir, şunları söyledi: