08 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 0.04 EURO 10,4980 -0.06
USD 8,6160 0.03 ALTIN 524,690 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj yeniden artış gösterdi

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) |  08 Haziran 2021 Salı - 14:00 | Son Güncelleme : 08 06 2021 - 14:00

Çanakkale Boğazı’nda özellikle nisan ayında yoğun olarak görülen ve mayıs ayı sonlarında kuvvetli poyrazın etkisiyle azalan müsilaj, bugünlerde yeniden artmaya başladı.


Halk arasında deniz salyası olarak görülen ve balıkçıların kabusu haline gelen beyaz, köpüksü ve yapışkan bir madde olan müsilaj, uzun bir aradan sonra bugün Çanakkale Boğazı’nda yeniden yoğunlaştı.
 
Boğazın belli bölgelerinde tabaka şeklinde görülen müsilaj, özellikle liman içlerindeki durgun suda arttı. Çanakkale'de sahil bandının bazı bölümlerinde görülen müsilaj, kordonda yürüyüş yapan vatandaşları görüntüsüyle endişelendiriyor.  
 
7537d9e192995c0a24e78271b5cdc1db.jpg (600×400)
 
Öte yandan, müsilaj, akıntının yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ediyor. 
 
4e05a62fa4a72e68698dcbc688e2de61.jpg (600×400)

ETİKETLER

Çanakkale Boğazı müsilaj nisan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.