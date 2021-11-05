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Çanakkale Boğazı kapatıldı!

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 8:09 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 8:09

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.


Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını  olumsuz etkiliyor.  Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine  neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce kuzey ve güneyden  girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi  geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği  belirtildi.  Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot ulaşımı  da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.
 

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Çanakkale Boğazı sis çift yönlü kapama
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