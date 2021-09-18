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Çanakkale Boğazı açıklarında iki gemi çarpıştı!

18 Eylül 2021 Cumartesi - 8:38 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 8:38

Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun’a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi, Bozcaada açıklarında çarpıştı.


Çanakkale Boğazı açıklarında, iki geminin çatıştığı  bildirildi.  Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki  buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf  Lasfar Limanı'ndan Samsun’a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall  Adaları bayraklı "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi, Bozcaada açıklarında çarpıştı. Gemi kaptanları, olayın ardından durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik  Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.
Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait  "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli bot sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede  deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın  tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.
 
  

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