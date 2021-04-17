Çanakkale’deki yerli kömür yakıtlı Çan2 Termik A.Ş halka arz için SPK'dan onay aldı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket sermayesinin 252,41 milyon TL'den 320 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşacak 67,59 milyon TL pay halka arz edilecek. Peki, Çan2 termik halka arz ne zaman? Çan2 termik halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? Çan2 termik halka arz hisse fiyatı ne kadar? Çan2 halka arz eşit mi, oransal mı? Çan2 termik halka arz tarihi ne zaman? İşte Çan2 termik halka arz ile ilgili merak edilenler...

ODAŞ Enerji’nin 2020 yılı Temmuz ayında iştiraki Çan 2 Termik şirketi için başlattığı halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çan2 Termik A.Ş.’nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket sermayesinin 252,41 milyon TL'den 320 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşacak 67,59 milyon TL pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu 6.759.000 TL nominal değerli 6.759.000 adet nama yazılı payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi 21-22 Nisan olarak belirlendi.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

1 TL nominal değerli paylar 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL‘lik arz gerçekleştirilecek Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı. Dağıtım şekli oransal olarak planlanmıştı. Eşit dağıtım olarak güncellendi. %50’sini yani 33.795.000 adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . 131.800.500 TL’lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.

Eski unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş olan Çan 2 Termik A.Ş.’nin halka arz sürecinde ismi değişti. Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan 330 MWe kurulu güce sahip yerli kömür yakıtlı Çan2 Termik Santrali, ortalama 1.404.560.833 kilovatsaat elektrik üretimi ile 386.718 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.

ÇAN2 TERMİK HAKKINDA

Çan2 Termik A.Ş. 2013 yılından bu yana enerji sektöründe, ODAŞ grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan santral, 340 MWm /330 MWe kurulu güce sahip ve tamamıyla yerli kömüre (linyit) dayalı olup, 01.08.2018 tarihi itibariyle Bakanlık Kabulü yapılmış ve ticari faaliyete geçmiştir.

Mevcut sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda santralde en avantajlı elektrik üretim yöntemlerinin kullanılması hedeflenmiştir. Ayrıca, Ülkemizde linyit ile elektrik üreten, en yüksek kalorifik değere sahip santraller arasında yer almaktadır.

2019 Mart sonu itibariyle stabil üretime geçen Çan2 Termik Santrali, mevcut baca gazı arıtma sistemleri sayesinde 06.12.2019 tarihinde aldığı Emisyon Çevre İzni ile ülkemizde pulverize yanma teknolojisi ve yerli linyit kömürü kullanarak üretim yapan ve çevre iznine sahip olan tek termik santral konumundadır.