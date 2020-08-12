12 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 0.17 EURO 8,6260 1.69
USD 7,3080 1.43 ALTIN 455,910 2.96
CANLI BORSA
TÜMÜ

Can Yücel vefatının 21. yılında anılıyor! Can Yücel kimdir? Can Yücel şiirleri ve kitapları

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 18:04 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 18:05

Eserleriyle bir döneme damga vuran ve şiirleri dilden dile aktarılan Türk edebiyatının usta ismi Can Yücel, vefatının 21. yılında anılıyor. "Maaile" isimli bir eseri de bulunan Can Yücel'in, "Küçük Kızım Su'ya", "Güzel'e", "Yeni Hasan'a Yolluk", "Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim" adlı şiirleri, ailesine yazdığı şiirler arasında yer aldı. Yücel, Shakespeare'in "olmak ya da olmamak" anlamındaki "to be or not to be" cümlesini, "Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin" şeklinde Türkçeleştirmesiyle de dikkati çekti. Peki, Can Yücel kimdir? Can Yücel şiirleri ve kitapları...


Eski Milli Eğitim  Bakanı, Köy Enstitüleri'nin kurucusu ve öğretmen Hasan Ali Yücel'in oğlu, Canan Yücel Eronat'ın ikiz kardeşi şair Can Yücel'in vefatının üzerinden 21 yıl geçti. Eserleriyle bir döneme damga vuran ve şiirleri dilden dile aktarılan Türk edebiyatının usta ismi Can Yücel, vefatının 21. yılında anılıyor. Peki, Can Yücel kimdir? Can Yücel hayatı, şiirleri ve kitapları... 
 
CAN YÜCEL KİMDİR? 
 
Eski Milli Eğitim Bakanı, Köy Enstitüleri'nin kurucusu ve öğretmen Hasan Ali Yücel'in oğlu, Canan Yücel Eronat'ın ikiz kardeşi ve ressam Su Yücel'in  babası Can Yücel, 21 Ağustos 1926'da İstanbul'da dünyaya geldi.
 
Mevlanakapı Tekkesi müridlerinden telgraf nazırı Ali Rıza Beyin torunu  olan ve ilk şiirini 10 yaşında kaleme alan Can Yücel, ironik yönü ağır basan  şiirlerinde, halk ağzına, halk türkülerinin deyişlerine ve argo sözlere de yer  verdiği için sıkıntılı zamanlar geçirdi.
 
Şairin ilham kaynağı ve şiirlerinin konuları doğa, insanlar, olaylar,  kavramlar, heyecanlar, duyumlar ve duygular üzerine şekillendi.
 
Yücel, taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde  kullandığı yalın dili ve buluşlarıyla edebiyatseverlerin dikkatini çekti.
 
Usta şair, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik  Filoloji Bölümü'ndeki eğitiminin ardından İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde Latince ve Yunanca eğitimi aldı.
 
Yücel, Londra'da BBC Radyo'nun Türkçe bölümünde spikerlik yaptı ve çeşitli elçiliklerde çevirmenlik görevi üstlendi.
 
Askerliğini Kore'de tamamlayan ve Güler Hanım ile 1956'da evlenen Can Yücel'in bu evlilikten kızları Güzel ve Su ile oğlu Hasan dünyaya geldi.  Türkiye'ye 1958'de dönen Yücel, bir süre Bodrum'da turist rehberi olarak  çalıştıktan sonra bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul'da sürdürdü.
 
NAN YÜCEL ŞİİRLERİ VE KİTAPLARI
 
İlk şiirlerini, 1950'de yayımlanan ''Yazma'' kitabında toplayan Yücel,  1945-1965'te "Yenilikler", "Beraber", "Seçilmiş Hikayeler", "Dost", "Sosyal  Adalet", "Şiir Sanatı", "Dönem", "Yöne", "Ant", "İmece", "Papirus" adlı  dergilerde yazdı.
 
Usta şairin, 1962'de İngiltere'deyken, 1709 yılından kalma, Latin harfleriyle taş baskısı olarak basılmış bir Türkçe dilbilgisi kitabı bulması  geniş yankı uyandırdı.
 
1965'ten sonra siyasal konularda da eserlere imza atan Yücel, "Yeni  Dergi", "Birikim", "Sanat Emeği", "Yazko Edebiyat" ve "Yeni Düşün" dergilerinde yayımladığı şiir, yazı ve çeviri şiirleriyle tanındı.
 
Can Yücel, çoğunda sevdiği insanları tarif ettiği şiirlerinde eşine, çocuklarına, torunlarına ve babasına olan sevgisini yansıttı. "Maaile" isimli bir eseri de bulunan Yücel'in, "Küçük Kızım Su'ya", "Güzel'e", "Yeni Hasan'a Yolluk",  "Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim" adlı şiirleri, ailesine yazdığı şiirler arasında yer aldı.
 
Lorca, Shakespeare, Brecht'in oyunlarını da çeviren şair Yücel, Shakespeare'in "Olmak ya da olmamak" anlamındaki "To be or not to be" cümlesini, "Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin" şeklinde Türkçeleştirmesiyle de  dikkati çekti.
 
Hapiste olduğu dönemde "Bir Siyasinin Şiirleri" adlı kitabını  yayımladı
 
Che Guevara ve önceki Çin Komünist Partisi Başkanı Mao Zedong'dan çeviriler yaptığı gerekçesiyle 12 Mart 1971'de 15 yıl hapse mahkum olan Yücel, 1974'deki genel afla dışarı çıktı. Dışarı çıkışının ardından hapiste yazdığı "Bir  Siyasinin Şiirleri" adlı kitabını yayımladı.
 
Can Yücel'in 12 Eylül 1980 sonrasında kaleme aldığı "Rengahenk" isimli  kitabı, müstehcen olduğu iddiasıyla toplatıldı. 1998'de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara 14. Asliye Ceza  Mahkemesi'nde yargılanan Yücel, bir yıl iki ay hapis cezasına mahkum edilirken, Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu hükmü, "cezanın ertelenmesi gerektiği" görüşüyle bozdu.
 
Kendine özgü samimi ve yalın dili, muhalif bakış açısı, derin mizah  duygusuyla kaleme aldığı eserleriyle Türk edebiyatının özgün şairleri arasındaki  yerini alan Yücel, ünlü dünya şairlerinden çevirdiği şiirleri bir araya getirdiği ''Her Boydan'' adlı eserini 1959'da yayımladı.
 
Yücel, yapıtlarını "Yazma", "Sevgi Duvarı", "Bir Siyasinin Şiirleri", "Ölüm ve Oğlum", "Şiir Alayı", "Rengahenk", "Gökyokuş", "Canfeda", "Çok bi  Çocuk", "Kısadevre ve "Kuzgunun Yavrusu" adlı kitaplarda topladı.
 

ETİKETLER

Can Yücel'in ölümünün 21. yılı Can Yücel kimdir Can Yücel şiirleri Can Yücel şiirleri ve kitapları Can Yücel'in ölüm yıldönümü Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim Bağlanmayacaksın Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin Che Guevara Can Yücel Can Yücel hayatı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.