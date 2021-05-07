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Can Yaman ve Diletta Leotta iddialar sonrası ilk kez ortaya çıktı!
Can Yaman'ın, ocak 2021'de ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtan Yaman, sevgilisine evlenme teklifi etmişti.
Spor spikeri Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı. İtalyan basınının geniş yer verdiği olay sonrası, aşıklar ilk kez ortaya çıktı.
Spor spikeri Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı. İtalyan basınının geniş yer verdiği olay sonrası, aşıklar ilk kez ortaya çıktı.