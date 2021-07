Can Yaman'ın paylaşımı tartışma yarattı!

İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan ünlü oyuncu Can Yaman'ın spor paylaşımı takipçileri arasında tartışmaya neden oldu.

Oyunculuğu kadar aşk hayatıyla da popüler olan oyuncu Can Yaman'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri paylaşımı takdir ederken kimileri yerde yapılan hareketi alaya aldı.

Son olarak 'Bay Yanlış' isimli dizide başrol oynayan Can Yaman, yeni dizisi için hazırlıklara başladı. Uzun süredir İtalya ve Türkiye'de sevgilisi Diletta Leotta ile tatil yapan ünlü oyuncu, Kasım ayında çekimleri başlayacak olan Sandokan isimli diziye hazırlanıyor. Can Yaman kondisyonunu korumak ve yeni dizisinin çekimlerinde zorlanmamak için spor aktivitelerini artırdı.