07 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.150 -0.28 EURO 9,2750 1.34
USD 7,8770 1.02 ALTIN 477,640 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi!

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 13:59 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 14:47

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.


MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme,  firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın,  kendisine tanınan 15 günlük sürede teslim olmaması nedeniyle mal varlıklarına el  konulması ve "kaçak" sayılmasına karar verdi. 
 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan ara duruşmada, yurt  dışında olan ve hakkında kırmızı bülten ile iade talebi bulunan sanık Can  Dündar'la ilgili, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247/2-a maddesi gereğince, "15  gün içerisinde mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya  kolluk kuvvetine gelmediği, teslim olmadığı taktirde 'kaçak' olduğuna dair karar  verileceği, gazete vasıtasıyla ve ikametinin kapısına asılmak suretiyle ilan  yapılmasına" karar verildiği hatırlatıldı.
 
Söz konusu karar uyarınca mahkemece ilan metni düzenlenerek gazetede  yayımlanmak üzere Basın İlan Kurumu'na yazılan yazı ile sanığın ikametinin  kapısına asılmak üzere Çengelköy Mahalle Muhtarlığına yazılan yazı cevaplarının  geldiği belirtildi.
 
İlanın 19 Eylül'de Milliyet gazetesinde yayımlandığı, ilan metninin de  21 Eylül'de sanığın Mernis'te kayıtlı ikametinin kapısına yapıştırıldığı ve bu  tarihlerden itibaren 15 günlük sürenin dolduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
 
Karar
 
 Buna ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, usulüne uygun  yapılan ilana rağmen mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye  veya kolluk kuvvetine gelip teslim olmayan sanık Can Dündar'ın, "kaçak"  sayılmasına yönelik hüküm kurdu.
 
Kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere CMK 247. ve 248.  maddeleri uyarınca orantılı olarak el konulmasına da karar veren heyet, böylece  sanığa ait olduğu tespit edilen Ankara'nın Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki  bağımsız bölüm, Dikmen Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Muğla'nın bodrum  ilçesindeki ana taşınmaz ve Üsküdar Çengelköy Mahallesi'ndeki ana taşınmazlara  CMK'nın 128. maddesi uyarınca el konulmasına hükmetti.
 
TMSF kayyum olarak atandı
 
Sanığın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne  müzekkere yazılmasını karara bağlayan heyet, gelen cevaba göre tespit edilen  vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için ilgili bankalara  da yazı yazılmasına karar verdi.
 
Heyet, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı,  hak ve alacakların miktarı dikkate alınarak söz konusu malların yönetimi amacıyla  TMSF'nin kayyum olarak atanmasını kararlaştırdı.
 
Davanın geçmişi
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Ankara  Temsilcisi Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya  askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak" ile ''silahlı terör örgütüne  üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından  tutuklanmıştı.
 
 Başsavcılıkça hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 14. Ağır Ceza  Mahkemesi, yargılama sonunda Dündar ve Gül hakkındaki kararını, 6 Mayıs 2016'da  açıklamış, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan  Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.
 
Dündar ve Gül hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye  Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya  tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraat hükmü kuran heyet, "silahlı terör  örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan dosyayı  ayırmıştı.
 
Yargılanma sürecinde Başsavcılık, CHP İstanbul Milletvekili Enis  Berberoğlu hakkında başlattığı soruşturma kapsamında iddianame hazırlamıştı.
 
Sanık Berberoğlu'na açılan davanın 21 Eylül 2016 tarihli ilk  duruşmasında, dosyanın aralarında hukuki ve fiili irtibat olduğu gerekçesiyle  Dündar ve Gül'ün yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.  Berberoğlu, 14 Haziran 2017'deki duruşmada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve  tutuklanmıştı. Bu arada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi  Berberoğlu'na verilen 25 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasına karar  vermişti. 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihli duruşmada, yeniden yargılamasını  yaptığı Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.
 
Mahkeme heyeti ayrıca, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek  ve isteyerek yardım etme" suçundan ise Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül'ün  dosyalarını ayırmıştı. Yurt dışına gittiği belirlenen ve duruşmalara katılmayan  Can Dündar hakkında 2 Nisan 2018'de gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten  çıkarılmasına karar verilmişti.
 
Dündar ve Gül'ün, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini  açıklama" suçlarından verilen hapis cezası kararlarının Yargıtay tarafından  bozulmasının ardından yargılanmalarına yeniden başlanmıştı.
 
Bu kapsamda 7 Mayıs 2018'deki duruşmada mahkeme, Erdem Gül'ün  yargılandığı dava dosyasının ayrılmasına hükmetmiş ve Erdem Gül daha sonra beraat  etmişti.
 
Ayrılma kararları sonrasında Can Dündar'ın bu mahkemede yargılanmasına  devam ediliyor.
 

ETİKETLER

MİT tırları Can Dündar mal varlıkları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.