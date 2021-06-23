Can Bonomo: Güzel oğlum denizle tanıştı

ROMAN DENİZLE TANIŞTI

Roman'ın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Bonomo, oğlunu denizle tanıştırdı. Ünlü şarkıcı, eşinin de yer aldığı bu fotoğrafı, "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notunu düştü.

"BANA BENZİYOR"

34 yaşındaki şarkıcı, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullandı.

2018 yılında dünyaevine giren Can Bonomo-Öykü Karayel çifti, nisan ayında bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bonomo, ilk kez oğluyla fotoğrafını yayınladı