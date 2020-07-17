Can Bonomo, annesine şarkı yaptı

Can Bonomo, 2011 yılında kaybettiği annesi için “Güneş” isimli bir şarkı yaptı. Bonomo, Umarım bize iyi geldiği kadar sizlere de iyi gelir” mesajıyla şarkıyı duyurdu.

Can Bonomo’nun annesi Güneş Bonomo 2011’de meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Göğsünde bir güneş dövmesi bulunan ve koluna da annesinin portresini yaptıran şarkıcı Güneş Bonomo’yu her fırsatta anıyor.

Şimdi de ‘Güneş’ adlı bir şarkıya imza attı. Parçanın düzenlemesi Can Saban’a, single’ın kapak görseli Can Bonomo ’nun kuzeni Joel Özkesen’e ait.

Dostlarıyla oynadı

Can Bonomo “Benim için çok özel ve çok değerli bu şarkıyı sevgili annem Güneş’e ithaf ediyorum. Bu karanlık yılın bitmeyen mücadelesi içerisinde kendinize ayıracak üç dakikanız varsa, en yakın dostlarımla beraber kaydettiğimiz videoyu mutlaka izleyin. Umarım bize iyi geldiği kadar sizlere de iyi gelir” dedi.

Şarkının klibinde Can Bonomo’ya eşi Öykü Karayel de eşlik etti.