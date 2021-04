Can Bartu kimdir? 'Sinyor' lakaplı efsane sporcu Can Bartu'nun hayatı

Can Bartu ölümünün ikinci yılında da unutulmadı. Fenerbahçe ve Türk spor unun efsane ismi Can Bartu Türk spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırdı. Türkiye'de hem futbol hem de bastetbolda milli formayı giyen ilk ve tek isimdi. Can Bartu, Fiorentina'da forma giydiği dönemde, Avrupa kupalarında final oynayan ilk Türk oyuncu unvanını elde etmişti. Peki, Peki, Can Bartu kimdir? Can Bartu ne zaman öldü? İşte Can Bartu'nun hayatı...