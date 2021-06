Can Bartu kimdir? 'Sinyor' lakaplı Can Bartu kaç doğumlu, kaç yaşında öldü? Kadıköy’e Can Bartu heykeli dikiliyor!

Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki Yoğurtçu Parkı'na efsane futbolcular Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerinin yanına dün akşam saatlerinde getirilen yeni heykelin bir başka efsane Can Bartu'ya ait olduğu öğrenildi. Elinde basketbol topu, ayağında futbol topu bulunan heykelin açılışının kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Peki, Can Bartu kimdir?

Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yer alan, Fenerbahçe efsaneleri Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerinin yanına bir Can Bartu heykeli ekleniyor. Elinde basketbol topu, ayağında futbol topu bulunan heykelin, Fenerbahçe'nin bir başka efsanesi Can Bartu'ya ait olduğu öğrenildi. Üzerinde örtü bulunan heykelin açılışının kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Sarı lacivertli kulüpte hem basketbol, hem de futbol oynayan 'Sinyor' lakaplı efsane isim 11 Nisan 2019'da hayatını kaybetmişti. Can Bartu kimdir? 'Sinyor' lakaplı Can Bartu’nun hayatı…

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu (31 Ocak 1936 - 11 Nisan 2019), Çerkes asıllı Türk futbolcudur. 10 Mayıs 1962'de Fiorentina ile Atletico Madrid arasında oynanan final maçında forma giyen Bartu, Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, Türk millî takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur.

Gençlik yılları

Spora ilk adımını 1949 yılında Fenerbahçe Genç Erkek Basketbol Takımı'nda atan Can Bartu, 1955'te İstanbul ve Türkiye şampiyonlukları yaşayan kadroda yer aldı. 6 kez basketbol milli takımı forması giyen Bartu, Fenerbahçe basketbol takımında oynamaya devam ederken Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki futbolcu eksikliğinden dolayı basketbol takımından alınan iki oyuncudan biri oldu.

Karşılaşmada üçü sayılmayan dört gol atarak takımının 1-0 galip gelmesini sağlayan Bartu, Fikret Arıcan'ın aracılığı ile Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı. 1955-61 ve 67-70 yılları arasında sarı lacivertli formayı terleten Can Bartu, 4 lig şampiyonluğu yaşarken; 28 kez de milli oldu. Milli takım formasını hem basketbol hem de futbolda giyen ilk ve tek sporcu unvanına sahip efsane isim, aynı günde hem futbol hem de basketbol maçına çıkmıştır.

Futbolculuk kariyeri

İtalyan taraftarların "Sinyor Bartu" ismini verdiği efsane futbolcu, İtalya'da geçirdiği başarılı dönemin ardından 1967'de Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi. Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, kaptanlığını da yaptığı sarı-lacivertli forma altında 326 maça çıktı ve 162 gol kaydetti. Can Bartu'nun başarılarla dolu kariyerinde unutulmaz anlar da yer alıyor.

Üç yıl boyunca Fenerbahçe’de forma giyen futbolcu, 1969’da, Metin Oktay'ın, İstanbul'da, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan jübilesinde, Metin Oktay kısa bir süre Fenerbahçe forması giyerken, maça Galatasaray formasıyla çıkarak, bu jübileyi ölümsüzleştirmiştir.

Efsane futbolcu, 1969 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Metin Oktay'ın jübile maçına Galatasaray formasıyla çıkarak tarihi bir jeste imza attı. 1958 senesinde de Türkiye – Romanya karşılaşmasında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine, mücadelenin son yedi dakikasında kaleye geçen Can Bartu, takım arkadaşından gol yedi.

Can Bartu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı 2008-2009 sezonu UEFA Kupası finali için UEFA'nın Türkiye elçisi seçilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi de olan Can Bartu'nun adı geçtiğimiz yıllarda Samandıra Tesislerine verilerek efsane ismi onurlandırmıştı.

Millî takım kariyeri

Futbol ve basketbol sonrası

1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliği yapmaya başlayan Can Bartu, çeşitli basın ve yayın organlarında futbol yorumculuğu yaptı. 11 Nisan 2019 tarihinde hayatını kaybetti.