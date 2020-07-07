Can Akın Çağlar kimdir? İBB yeni genel sekreteri Can Akın Çağlar biyografisi

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut emekli oluyor. Erkut'un yerine yıllarca Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapan Can Akın Çağlar getiriliyor. Can Akın Çağlar bankacılık kariyeri sonrası sigortacılık sektöründe önemli görevler üstlenmişti. Peki, Can Akın Çağlar kimdir? İşte Can Akın Çağlar biyografisi…

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut emekli olacağı açıklanırken, Erkut'un yerine daha önce Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapan Can Akın Çağlar'ın getirileceği belirtildi. Can Akın Çağlar kimdir? İşte Ziraat Bankası eski genel müdürü, yeni İBB genel sekreteri Can Akın Çağlar biyografisi…

Can Akın Çağlar kim?

1962 yılında Sivas’ta doğan Can Akın Çağlar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Çağlar meslek hayatına 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda başladı. 1995–1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1997-1998 yılları arasında Egebank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Ege Yatırım A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ardından 1998-2003 yılları arasında Family Finans A.Ş.' de Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Çağlar, 2003 yılında Ziraat Bankası A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atandı. Genel Müdürlüğü döneminde Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kuruluşuna da öncülük etti.

2011 yılında bankadaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda Kurul Üyesi olarak göreve başlayan Çağlar, 2 Mayıs 2014 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılarak Eureko Sigorta A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Çağlar, Eureko Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.