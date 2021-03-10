Çamur yağmuru mu yağacak, ne zaman? Çamur yağmuru neden yağar, nedir?

Çamur yağmuru ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Mardin’in özellikle güney kesimlerinde, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır, uyarısında bulundu. Çamur yağmuru nedir, çamur yağmuru neden yağar?

MGM'den yapılan açıklamada 10 Mart Çarşamba günü yurt genelinde etkili olacak hava durumu ile ilgili bilgili verilirken, toz aşımının etkili olacağını duyurdu. Çamur yağmuru mu yağacak, ne zaman? Çamur yağmuru neden yağar?

GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN TOZ AŞIMI UYARISI!

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde Adıyaman çevreleri ile bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis beklenmektedir. Bölgenin güney kesimlerinde (Şanlıurfa, Mardin) gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) gece saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı bulutlu geçeceği, gece saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.

ÇAMUR YAĞMURU NEDİR, NEDEN YAĞAR?

Türkiye’nin batısında, Akdeniz üzerinde ve İtalya’nın güneyinde alçak basınç sistemi bulunduğunu belirterek: "Buradaki basınç etrafına göre daha az olduğu için çevredeki hava buraya doğru geliyor. Hava alçak basınç sistemine doğru gelirken rüzgar da belli bir miktara ulaştığında Afrika’dan, Sahra’dan ciddi anlamda atmosfere, havaya toz karışıyor. Dışarıdan gelen hava, alçak basınç merkezinde yukarı doğru çıkarken beraberinde tozu da yükseltiyor. İtalya’nın güneyindeki, Akdeniz üzerindeki bir sistem Afrika’dan kalkan tozu Türkiye’ye doğru getiriyor. Merkezden uzaklaştıkça toz taşınımının etkisi azalacak.