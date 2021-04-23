Çamlıca Tepesi'ne dev Türk bayrağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan göndere çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Tepesi'nde bayrak çekme töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hepinizin 23 Nisan Milli egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün çok müstesna bir gün. Bugünü müstesna bir eserle şereflendiriyoruz.

Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim bir daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmasın diyoruz Milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişse de niyet aynıdır. Büyük ve güçlü Türkiye için adım adım ilerliyoruz.

Maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek gece gündüz çalışıyoruz. Cumhuriyeti büyüterek güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakma niyetindeyiz.

Biz, 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz.

Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet hep aynıdır. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı aynı kirli senaryonun ürünüdür.

Bugün burada açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak bayrağımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz.

111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı yepyeni bir çehreye kavuşuyor.

Türk milleti için bayrak bağımsızlığının en önemli sembollerinden biridir. Ne diyor Arif Nihat Asya: Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızının ışığı yeter.