Çamlıca Kulesi ne işe yarar? Çamlıca Kulesi seyir terasına giriş ücretli mi? Çamlıca Kulesi yüksekliği ve teknik özellikleri!

İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı ünvanını taşıyan Çamlıca Kulesi, çağ açan fethin 568'inci yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. İstanbullulara, mega kenti, panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan,Çamlıca Kulesi'nin, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği bulunuyor. Peki, Çamlıca Kulesi ne işe yarar? Çamlıca Kulesi giriş ücretli mi? Çamlıca Kulesi özellikleri ne? Çamlıca Kulesi kaç metre? Çamlıca Kulesi yüksekliği ve teknik özellikleri!

İstanbul'un sembolü olması beklenen ve 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Çamlıca Kulesi Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelmiş, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin tek bir noktada toplanması amacıyla projelendirilmişti. Peki, Çamlıca Kulesi ne işe yarar? Çamlıca Kulesi giriş ücretli mi? Çamlıca Kulesi kaç metre? Çamlıca anten kulesi açık mı? Çamlıca Kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca Kulesi'ne nasıl gidilir? Çamlıca Kulesi yüksekliği ve teknik özellikleri!

İstanbullulara, mega kenti, panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul 'un ve Avrupa 'nın en yüksek yapısı ünvanını taşıyan Çamlıca Kulesi, çağ açan fethin 568'inci yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Çamlıca Kulesi, İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olarak biliniyor. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir. Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor. Kulenin yapımına 2016 yılının Mart ayında başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılan kulenin kıvrımlı kısımlarında yaşam alanları bulunuyor. Elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla önce test yayınları yapılan kule, bir süre önce 100'den fazla yayıncı kuruluşa hizmet vermeye başladı. Kulenin yapımıyla birlikte görüntü kirliliğine neden olan antenler de tek tek söküldü.Kulenin eksik olan giriş bölümünündeki betonarme ve peysaj çalışmaları tamamlandı. Kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı.

RESTORANLAR BULUNUYOR!

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39'uncu ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor.

33'üncü ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alıyor.

ÇAMLICA KULESİ'NE GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Çamlıca Kulesi artık seyir terası, kafe restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecek. Çamlıca Kulesi'ne girişin ücretli olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

"9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANABİLİR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başladığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi’nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kulede, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve cafe katları yer almaktadır."

"AYNI ANDA 100 YAYIN YAPILABİLİYOR"

Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin estetiği ve mühendislik niteliklerinin övünülesi olduğuna işaret ederek, Çamlıca Kulesi sayesinde Türkiye'nin yayıncılık alanında bir ilke daha imza attığını, dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabildiğini aktardı.

"33 BÜYÜK ANTEN SÖKÜLDÜ"

Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi ile birlikte, Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan 33 büyük anten sökülerek, tüm hizmetlerin tek kulede toplandığına işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde de maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı. 30 bin 150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç diktik. Çamlıca Kulesi çevresi İstanbul'a özgü ağaçlarla bezendi. Şimdi o eski metal ormanının yerinde erguvanlar, manolyalar, gürgenler, sedirler, zeytin ağaçları var. Ayrıca 13 bin 750 adet çalı ile peyzajı yapılan alanın 3 bin metrekaresinde yer örtücü sedum kullandık. 7 bin 500 metrekarelik çim alan oluşturduk. Yani Çamlıca Kulesi Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi.

Ülkemizin yayıncılık alanında önemli katkılar sağlayacak 'tek verici tesis' sistemini sadece İstanbul'da kurmadık. Çanakkale ilinde de benzer amaçla, inşaatı 2017'de başlayan ve 2020 yılında tamamlanan 100 metre yüksekliğindeki Radyo & TV kulesinin teknik ve sosyal alanları da Kule AŞ tarafından işletilmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan, yük ve veri ulaştırmada dünya standartlarının üzerinde bir altyapıyı kuruyoruz. Türkiye'nin büyüklüğüne ve iddiasına yakışır nice eser ve hizmetlerle halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Çamlıca Kulemiz ülkemize ve İstanbul'a hayırlı ve uğurlu olsun."