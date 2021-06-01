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Çamlıca Kulesi'ne giriş ücreti belli oldu...

01 Haziran 2021 Salı - 22:33 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 22:33

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı.


Kulenin ilk ziyaretçileri Kenan Ayvaz ve ailesi oldu. Ayvaz ailesi,  kulenin seyir terasından İstanbul manzarasını izledi ve kuleye ilişkin  yetkililerden bilgi aldı. Aileye, ilk ziyaretçi olmaları nedeniyle hediye takdim  edildi.
 
Kenan Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çamlıca Kulesi'ni  ziyaret etmek için sabah Bolu'dan İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Bir hafta  önce de Almanya'dan gelmiştik. Şu an kelebek gibi uçuyorum. Havadayız, gökyüzünde  hissediyorum kendimi. Böyle bir eseri herkesin görmesini isterim. İlk misafir  olacağımızı düşünmüyorduk. Oğlum çok gelmek istiyordu ve sabah direkt buraya  geldik. İlk ziyaretçi olmak bizim için de sürpriz oldu. Hediye de çok güzel oldu.  Ömür boyu bu anı hiç unutmayacağız. Almanya'ya döndüğümde bütün çevreme harika  bir eser olduğunu söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.
 
 
Kenan Ayvaz'ın eşi Vira Ayvaz da hiç beklemedikleri bir sürprizle  karşılaştıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çamlıca Kulesi'nin  inşasından beri kuleyi çok merak ediyorduk. Şu anda kelimelerle anlatamayacağım  bir duygu yaşıyorum. Beklentilerimizden daha güzel, harika... Merak eden herkes  gelsin, ziyaret etsin." dedi.
 
"Pazar günü hariç tüm günlerde misafirlerimizi ağırlayacağız"
PTT Kule AŞ Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, kulenin, bugün itibarıyla  ilk misafirlerini ağırlamaya başladığını belirterek, "Dünyanın merkezi  İstanbul'umuzun en güzel tepelerinden birinde yer alan eşsiz manzaraya sahip  Çamlıca Kule'miz bugün vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve  Altyapı Bakanlığımız tarafından yapımına 2017 yılında başlanan kulemiz, 29 Mayıs  2021 tarihinde İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü gibi anlamlı bir günde  Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılmış oldu." diye konuştu.
 
 
Çamlıca Kulesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT  iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletildiğini bildiren Söğüt, şunları kaydetti:
"Kulemiz, pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10.00, akşam  21.00 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun  dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Kulemiz,  zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta. Yapısal yüksekliği  zemin üzerinde 369 metre, deniz seviyesinden ise 587 metre yüksekliktedir.  Kulemiz ayrıca, 20 dönümlük bir peyzaj ve ağaç alanlarıyla da aynı zamanda tam  bir botanik bahçesidir. Kulemiz, sadece seyir terasları ve restoran katlarıyla  değil, aslında etkinlikleriyle de İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline  gelecektir.
 
 
Vatandaşlarımız için indirimli bilet ve tam bilet olacak şekilde iki  tip ücretlendirmemiz var. Tam ücretimiz 60 TL, indirimli ücretimiz ise 30 TL  olarak sunulmaktadır. Kulemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız toplu taşıma  imkanlarını kullanabilirler. Metrolardan ve değişik güzergahlardan  vatandaşlarımızı buraya taşımakla alakalı iki güzergah oluşturduk.  Güzergahımızdan bir tanesi, Çamlıca Camisi'nden başlayan güzergahla kulemize  ulaşılabiliyor. İkincisi ise Altunizade ve Acıbadem metrodan da vatandaşlarımızı  kulemize taşıyor olacağız."
 
 
Manzara eşliğinde Türk ve dünya mutfağından özel sunumlar
Toplam 30 bin 150 metrekare alan üzerinde kurulan Çamlıca Kulesi,   deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı oldu.  İletişim ve yayıncılık faaliyetlerini dünya standartlarına taşımayı amaçlayan  kule, Türkiye'nin yayıncılık alanında "tek verici tesis" modeline geçerek civarda  dağınık halde bulunan, çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere  sahip, elektromanyetik ve görüntü kirliliğine neden olan tüm vericileri  bünyesinde birleştirdi.
 
Eylül 2020 itibarıyla asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin  verilmeye başlandığı kulede, 100 radyo yayını birbirlerinin güçlerini kesmeden,  frekansları birbirine karışmadan yayın yapabiliyor. Kulede, medya yayıncılık  hizmetinin yanı sıra kablosuz telekomünikasyon operatörlerine altyapı hizmeti de  sunuluyor.
 
 
Çamlıca Kulesi, ana faaliyet alanı olan yayıncılık faaliyetinin  dışında sosyal alanlarıyla da ziyaretçilere hizmet veriyor. Ziyaretçiler, Çamlıca  Kulesi'nin 33. ve 34. katlarında bulunan seyir teraslarında panoramik İstanbul  manzarasını izleyebiliyor, deneyim alanlarında vakit geçirebiliyor, 39. ve 40.  katlarında bulunan 360 Kule & Restoran'da manzara eşliğinde Türk ve dünya  mutfağının özel sunumlarından faydalanabiliyor.
 

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Çamlıca Kulesi giriş ücret
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