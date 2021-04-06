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  • Camilerde teravih namazı kılınacak mı 2021? Bu sene Ramazan’da teravih kılınacak mı, teravih namazı evde mi kılınacak? Diyanet açıkladı!

Camilerde teravih namazı kılınacak mı 2021? Bu sene Ramazan’da teravih kılınacak mı, teravih namazı evde mi kılınacak? Diyanet açıkladı!

06 Nisan 2021 Salı - 11:50 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 11:50

Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.' dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüs önlemleri kapsamında bu sene de teravih namazlarını evde kılmanın uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu. Ramazan’da camilerde teravih namazı kılınacak mı? sorusu yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,"Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." dedi.

AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Erbaş, aşının orucu bozup bozmayacağına ilişkin şu şekilde açıklama yaptı: 

''Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."

 

 

 

 

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