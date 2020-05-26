Corona virüs salgını nedeniyle virüsün yayılımını azaltmak amacıyla mart ayında camiler kapatılmıştı. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerde Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından camilerin açılacağı müjdesini vermesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da camilerde bir dizi önlem aldı. Peki, Camiler ne zaman açılıyor? Hangi camiler açılacak? Camilerde hangi önlemler alındı? İşte camilerin açılacağı tarih ve alınan önlemler...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle camiler kapatılmış, cemaatle kılınan namazlara bir süre ara verilmişti. Tüm alanlarda virüs önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi ile normalleşme takviminin uygulamaya konulmasıyla birlikte camilerin ne zaman açılacağı da belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı virüs sonrası ilk Cuma Namazı ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Camiler ne zaman açılıyor? Hangi camiler açılacak? Camilerde hangi önlemler alındı? İşte camilerin açılacağı tarih ve alınan virüs önlemleri...

CAMİLER NE ZAMAN AÇILIYOR? HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

HANGİ CAMİLER AÇILACAK?

Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde 29 Mayıs'ta kılınmaya başlanacak cuma namazı için abdestin ev ve iş yerinde alınması, maske takılması, seccade getirilmesi, sosyal mesafenin ihmal edilmemesi istendi.