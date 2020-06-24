Camiler açıldı mı? Camilerde namaz kılınabiliyor mu?

Corona virüs riski nedeniyle camiler kapatılmıştı. Uzun süredir cemaatle vakit namazları kılınmıyor, sadece Cuma Namazı, öğle ve ikindi vakitlerinde sosyal mesafe kuralları altında kılınıyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş müjdeyi verdi. Peki, Camiler ne zaman açılacak? Camilerde namaz kılınabiliyor mu? Camiler açıldı mı? İşte camilerle ilgili gelişmeler...

Corona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla mart ayından bu yana camilerde namaz kılmak yasaklanmış, camiler de kapatılmıştı. Normalleşme ile birlikte cemaatle sadece cuma namazı, öğle ve ikindi namazları sosyal mesafe kuralları altında kılınabiliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş müjdeli haberi verdi. Peki, Camiler ne zaman açılacak? Camilerde namaz kılınabiliyor mu? Camiler açıldı mı? İşte camilerle ilgili son gelişmeler...

CAMİLER AÇILDI MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabah tan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

AYLAR SONRA İLK VAKİT NAMAZI KILINDI!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini açıklamasının ardından, İstanbul 'da ilk sabah namazı kılındı.

Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından İstanbul'daki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Vatandaşlar Eyüp Sultan Camisi'ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak girdi. Şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü.

Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunurken bazı vatandaşların ağladığı görüldü. Erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde saf tutarak sabah namazını kıldı. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'nin dışında dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihi bir sessizlik yaşayan İstanbul'un camileri 29 Mayıs'ta cuma namazıyla cemaatine kavuşmuş, öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazları bu tarihten itibaren cemaatle kılınmıştı.