Camiler açık mı 23 Nisan? Bugün sokağa çıkma yasağında camiler açık mı, camilerde Cuma namazı kılınacak mı?

23 Nisan camiler açık mı? Cuma namazını kılmak isteyenler 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın sokağa çıkma yasağına dahil edilmesiyle cuma günü camiler açık mı, sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyle merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, 23 Nisan camilerde Cuma namazı kılınacak mı?

23 Nisan camiler açık, 23 Nisan camilerde Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan'ın sokağa çıkma yasağı uygulanmasına dahil edilmesiyle nedeniyle 23 Nisan Cuma namazı kılınacak mı, sorusuna yanıt aranıyor. Peki, sokağa çıkma yasağında 23 Nisan camiler açık mı, bugün Cuma namazı kılınacak mı?

23 NİSAN CAMİLER AÇIK MI KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesinden yayımlanan sıkça sorulan sorular bölümüne iki soru ve cevabı eklendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 Cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusuna “tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye cuma namazı için gidip gelebileceği” ifade edildi.

26 NİSAN PAZARTESİ SAAT 05.00'TE SONA ERECEK

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.