Camide korkunç olay! İmama Kuran okuyacağını söyledi...

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan Orhan Tolunay Camisinde meydana geldi. Yatsı namazını kılmak üzere camiye gelen Mikail Gül, üst katta bulunan kadınlar bölümündeki korkuluklarda bir kişinin iple boynundan asılı halde olduğunu gördü. Gül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde asılı duran kişinin yaşamını yitirdiği, kimliğinin ise Muzaffer Y. olduğu belirlendi.

CAMİYİ KAPATTIRMADI

Muzaffer Y.nin, bir süre önce Van 'dan Antalya 'ya geldiği öğrenildi. Bir aydır Orhan Tolunay Camisinde Kuran öğrenmeye giden Muzaffer Y.nin akşam namazından sonra imama, Kuran okuyacağını ve namaz kılacağını söyleyerek camiyi kapattırmadığı öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından Muzaffer Y.nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mikail Gül, Yatsı namazını kılmak için camiye geliyorduk. Bugün yine geldik ve yukarıya çıktım. O esnada bir baktım arkadaş kendisini iple asmış. Tanıyordum kendisini ama çok samimi değildik. Yeni Kuran okumaya başlıyordu. Camiye geldiğimde gördüğümüz manzara kötü oldu dedi