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Camide ilginç olay! İmamın sarığı ve cübbesini çaldı

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 10:34 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 10:34

Kağıthane'de bir camiye namaz kılma bahanesiyle giren şüpheli, imamın sarık ve cübbesini çaldı


Kağıthane'de bir caminin imamı  olan Muharrem Taşçı, geçen günlerde ikindi namazını kıldırmak için hazırlık  yapmaya başladı.
 
Giysi dolabına yönelen Taşçı, cübbe ve sarıkların yerinde olmadığını  görünce şaşkınlık yaşadı. Taşçı, caminin ardiyesinden çıkardığı eski bir cübbe ve  sarığı giyerek ikindi namazını kıldırdıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini  inceledi.
 
Görüntüleri izlediğinde şaşkınlığı daha da artan Taşçı, camiye giren  ve daha önce görmediği bir kişinin, yanında getirdiği poşete 3’er sarık ve  cübbeyi doldurup buradan ayrıldığını tespit etti. Taşçı'nın durumu bildirdiği  İlçe Müftülüğü yetkilileri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
 
Taşçı, AA muhabirine, olay günü öğle namazını kaldırdıktan sonra  dağıldıklarını anlatarak, "Yaklaşık 40 dakika sonra biri camimize geliyor. O  esnada namaz kılan bir kardeşimiz vardı, onun da çıkmasını bekliyor. O çıktıktan  sonra amacı dolabımızdaki cübbelermiş herhalde, daha önce gözlemlediğini  zannediyorum, hazırlıklı gelmiş çantalar poşetler var elinde. Cübbe ve  sarıklarımızı alıp götürüyor." dedi.
 
Hırsızın cami cemaatinden biri olmadığını aktaran Taşçı, "Bu  kardeşimizin psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu düşünüyorum. İmamlığa,  elbiselere bir merakı olduğu düşünüyorum. Merakını keşke bize anlatsaydı, fazla  olan cübbe ve sarıklarımızdan ona verirdik. Toplum içinde giyilecek bir elbise  değil. Biz bunu namaz kıldırırken, vaaz verirken, minberde hutbe okurken  giyiyoruz. Kardeşimizin ne amaçla yaptığını bilemiyoruz tabi." diye konuştu.
 
"Merak ediyorum gerçekten ne amaçla kullanıyor?"
 
Sarıkların ikisinin yeni alındığını belirten Taşçı, "Kardeşimiz almış.  Merak ediyorum gerçekten ne amaçla kullanıyor? Geri getir desek belki getirir ama  şu saatten sonra da pek ummuyorum. Camilerden şadırvan muslukları çalındığını  duyduk, hayır kumbarasının çalındığını duyduk ama ilk defa böyle cübbe sarık  çalınma olayını kendim yaşadım." ifadelerini kullandı.
 
Cami cemaatinden Lütfü Keskin de ilk kez bu tür bir hırsızlık olayı  ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "30-35 yıl oldu bu cami yapılalı. Para  çalınır, cihaz çalınır ama cübbenin ve sarığın çalındığını duymadım şu ana  kadar." dedi.
 
Namaz kılar gibi yapıyor
 
Güvenlik kamerası görüntülerine göre camiye giren bir kişi, cübbe ve  sarıkların bulunduğu dolabın önünde bir süre vakit geçirip inceliyor. Yanında  getirdiği poşetleri yere atıp çevreyi gözleyen şüpheli, bu sırada yan bölümde bir  kişinin namaz kıldığını görünce, namaz kılar gibi yapıyor.
 
Bu kişinin namazını bitirip camiden çıkması üzerine harekete geçen  şüpheli, dolabı açıp 3'er cübbe ve sarığı, yanında getirdiği poşet ve çantalara  dolduruyor. Cami bahçesini gösteren kamera kaydında ise şüphelinin elindeki  poşetlerle uzaklaştığı görülüyor.
 

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