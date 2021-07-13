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Camide çocuğa dayak! Müezzin hakkında çifte soruşturma başlatıldı

13 Temmuz 2021 Salı - 19:44 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 19:44

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müezzin Necmi G.'nin (63), cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla 9 yaşındaki B.G'yi darp ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.


İlçedeki Yeniyurt Mahallesi Merkez Camii'de görev yapan müezzin Necmi G, namaz kıldıktan sonra cami içerisinde görültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklara tepki gösterdi. Müezzin, çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı. Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
 
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G., de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.
 

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