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Camide 6 kişiyi öldüren katilin cezası 15 yıla indirildi!

AA |  26 Kasım 2020 Perşembe - 23:22 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 23:22

Kanada'da mahkeme, Quebec City Camisi'nde namaz kılarken 6 kişiyi katleden katilin, 40 yıl olan cezasını 25 yıla indirdi.


Kanada'nın Quebec City kentindeki Quebec City Camisi'ne yatsı namazı  vaktinde otomatik silahlarla gelen ve 6 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi de yaralayan  Alexandre Bissonnette'nin davasına bakan Quebec Temyiz Mahkemesi, katil  hakkındaki kararın anayasaya aykırılığına hükmetti.
 
2017'de meydana gelen ve ülke tarihine "en kanlı ibadethane katliamı"  olarak geçen olayda, Alexandre Bissonnette, 40 yıl boyunca şartlı tahliye  olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
 
Şartlı tahliye başvurusunda bulunabilecek
 
Quebec Temyiz Mahkemesinin bugün aldığı kararla Bissonnette, 25 yıl  hapis yattıktan sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunabilecek.
 
3 yargıçtan oluşan Temyiz Mahkemesi heyeti, ardışık ceza hükmünün  haklar ve özgürlükler şartını ihlal ettiğini ve yasanın 40 yıllık süreye izin  verecek şekilde yazılırken hata yapıldığına karar verdi.
 
İsimleri açıklanmayan 3 hakim, Ceza Kanunu'nun bu hükmünün hükümsüz  kılınması ile cezanın, yasanın 2011'den önceki şekliyle uygulanması gerektiğine  hükmederek, Bissonnette'in 25 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye  başvurusunda bulunabileceğini söyledi.
 
Kanada Ceza Kanunu’nda 2011'de yapılan değişiklik, yargıçlara, birden  fazla insan öldürenler için 25 yıllık bloklar halinde ayrı ayrı hapis cezası  verme hakkı tanıyordu.
 
Bissonnette, Mart 2018'deki duruşmasında 6 adet birinci derece cinayet  ve 6 adet cinayete teşebbüs suçunu kabul etmişti.
 
Bissonnette’nin katliamında Mamadou Tanou Barry (42), Abdelkrim  Hassane (41), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti, (44), Azzeddine Soufiane  (57) ve İbrahim Barry (39) isimli Müslümanlar hayatlarını kaybetmişti.
 
Davanın hukuki seyrinin, mağdur avukatlarının gelecek günlerde  yapacakları açıklama ve itirazlara göre şekillenmesi bekleniyor.
 

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Kanada Quebec City katil
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