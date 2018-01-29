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Cami tuvaletinde tecavüz iddiasına gözaltı

SAMSUN (İHA) -  |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 17:23 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 17:23

Samsun'da caminin tuvaletinde 16 yaşındaki özürlü çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki özürlü çocuk caminin tuvaletinde tecavüze uğradı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili 28 yaşındaki S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ahlak Bürosundaki sorgusu tamamlanan S.A. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Samsun Cami tuvaletinde tecavüz
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