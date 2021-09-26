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Cami çıkışı silahlı saldırı! Yatsı namazını kıldıktan sonra...

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 1:07 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 1:07

Denizli'nin Honaz ilçesinde namazdan çıkarken cami avlusunda tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.


Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de yatsı namazı çıkışında kimliği  belirsiz bir kişi, cami avlusunda Veysi Özbey'e tabancayla ateş ederek olay  yerinden aracıyla kaçtı.
 
 Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri  sevk edildi.
 
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Özbey, sağlık ekiplerince  kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını  kaybetti.
 
Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, araçla kaçan  ve 2 kişi olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Denizli Honaz namaz
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