Camdan gençleri zehirliyordu! 70’lik uyuşturucu satıcısı yakalandı

Türkiye’nin canla başla uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda bu kadarda olmaz dedirten bir olay yaşandı. İstanbul Beyoğlu’nda 70 yaşındaki yaşlı bir kadının gençlere uyuşturucu sattığı ortaya çıktı. Evinin camından uyuşturucu ticareti yapan yaşlı kadın hakkında 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde bir ihbar yapıldı. İhbarda, Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde bulunan demir parmaklıklı evde Sedef isimli şahsın devamlı camda oturduğu ve camdan uyuşturucu satışı yaptığı bunu mahallede herkes tarafından bilindiği ancak korktukları için kimsenin bilgi vermediğini ve mahallede yaşayanlarından bundan rahatsız olduğu ihbar etti. Polisler olay yerine gidip, inceleme yaptı. Bahse konu evin camının açık olduğu, camda 65-70 yaşlarında kilolu bir bayanın oturduğu ve devamlı birilerinin cam önüne gelerek bir şeyler verip aldıkları, araçların duraklayarak bir şey konuşup camdan tokalaşıp ayrıldıkları belirlendi.

REÇETELİ İLAÇLARI SATIYOR

Savcılığa ihbar edilen durum ardından söz konusu evde inceleme yapıldı. İki oda bir salondan ve bir holden oluşan evde yapılan aramada salonda cam kenarında bulunan sedir olarak tabir edilen oturağın altında siyah renkli poşet içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı olduğu değerlendirilen haplardan toplam 14 adet hap ele geçirildi.

70 YAŞINDA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYOR