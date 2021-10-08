Camdaki Kız yine zirvede!

14.bölümü ile ekrana gelen dizi Kantar Medya’nın verilerine göre, Total kategoride 7,06 reyting yüzde 19,71 izlenme payı ile AB kategorisinde 7,80 reyting yüzde 22,67 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 8,25 reyting yüzde 21,23 izlenme payı ile Perşembe gününün çok izlenen yapımı oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın dün akşam yayınlanan 14. bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına damgasını vurdu.

Nalan ile Sedat’ın gecikmiş balayları…

Nalan ve Sedat sonunda yakınlaşacakken buna şahit olan Cana kendi planını uygulamaya koyup Sedat’la baş başa kalmayı başardı. Hafize’nin endişelendiren telefonu üzerine Hayri ile Feride’yi görmeye giden Nalan, yatağın üzerindeki mektubu fark etse de Feride, odasına girilmesine sinirlenip Nalan’ı aceleyle dışarı çıkardı. Sedat, Cavit’in yardımıyla aldığı kredi ile Rafet’in gözüne girerken, Nalan’ı da gecikmiş balaylarına çıkardı.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi , Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Orhan Eşkin, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.