Camdaki Kız'daki o sahne olay oldu! Yakalandı...

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her bölümü ile çok izlenen dizisi Camdaki Kız, 11. bölümü ile ekrana geldi. İzleyiciden yine tam not alan dizi reytinglerde AB kategorisinde 8.23 reyting, 24.57 izlenme payı ile zirvede yer aldı. Camdaki Kız 12. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın yayınlanan 11. bölümü seyircinin heyecanını dorukta tutan anlarıyla Perşembe akşamına bir kez daha damgasını vurdu.

Defile gerginliği ve Feride’nin bitmeyen baskıları…

Feride’nin olaylı sözlerinin ardından kendisine çok sert tepki gösteren Adil (Şerif Erol) evi terk etti. Muzo’nun (Enis Arıkan) veda etmeden önce ailesi ile yediği yemekte duygusal anlar yaşanırken, Nalan, Selen (Selma Ergeç) ve Gülcihan (Devrim Yakut) ile boy gösterdiği defilede herkesin ilgi odağı oldu. Cavit’in (Engin Şenkan) konağa olan ziyareti ise ilerleyen bölümlerde Koroğlu Konağı’nın daha da gergin olacağını belli etti.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizi nin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi , Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Orhan Eşkin, Selma Ergeç, Şenay Kösem, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLDU? Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşandı. Feride’nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil’in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent’in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin’le derttedir. Rafet’in Nalan’ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan’ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen’le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D ’de…

Camdaki Kız’ın 11.bölümünden öne çıkan sahneler ise şöyle;