Camdaki Kız yeni sezon çekimlerine başladı!

Nalan ile Sedat’ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek.
Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Tamer Levent, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nihal Menzil, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü başarılı isimleri bir araya getiren Camdaki Kız, yeni sezonda oyuncu kadrosuyla da izleyicileri şaşırtacak.
Camdaki Kız, merakla beklenen yeni bölümleri ile çok yakında Kanal D’de…