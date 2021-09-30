Camdaki Kız Türkan'ı kim oynayacak? Camdaki Kız dizisinde Hayri'nin karısı Türkan’ı oynayacak karakter belli mi?

Kanal D'nin beğenilen ve reyting rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'a dahil olan Hayri karakteri nihayet göründü. Hayri’nin diziye dahil olmasıyla Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan dizide Hayri'nin eşi rolünü kimin oynayacağı merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Hayri'nin karısı Türkan kim olacak? Camdaki Kız Türkan'ı kim oynayacak?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, Camdaki Kız büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Camdaki Kız dizisine şoför olarak dahil olan Hayri şimdiden ilgi çekmeye başladı. Türkan'ın gelecek bölümde ortaya çıkması beklenirken, Camdaki Kız Hayri'nin karısı Türkan’ı kim oynayacak sorusuna yanıt arayanların sayısı arttı.

CAMDAKİ KIZ TÜRKAN’I KİM OYNAYACAK?

Fakir ve cahil bir köylü olan Hayri'nin Nalan'a aşık olması sonrasında kendini aşk adamı olarak ilan etmesi bütün gidişatı değiştiriyor. Günün birinde Nalan'ı zorlu yaşadığı hayatın içerisinde çekerek psikiyatriste götürmesi ve burada Nalan'a hayatında başka biri olduğunu söylemesi O'nun dünyasını başına yıkıyor.

Hem şoförlüğü hem de korumalığını yapan Hayri'ye aşık olan Nalan aslında her şeyden habersizdir. Hem sevgiye hem de ilgiye oldukça aç olan Nalan da Hayri'nin sözleri sonrasında dayanamayarak ondan etkilenmeye başlar. Ancak Nalan evli olduğu halde böyle bir ilişki içerisinde olmayacağından kocasından boşanarak evli olan Hayri ile 7 yıllık bir birliktelik yaşar.

3 çocuk babası ve evi olan Hayri'de karısı Türkan köyden kuma hayatına alışkın olduğundan Nalan'ı kabullenmek durumunda kalır. Nalan da çocukları babasız kalmasın diye Hayri'den boşanmasını asla isteyemez. Hayri sonunda bir gün Nalan'ı Türkan ve çocukları ile tanıştırır.

CAMDAKİ KIZ TÜRKAN'I KİM CANLANDIRACAK?

Camdaki Kız Hayri'nin karısı Türkan'ı oynayacak isim henüz netleşmedi.