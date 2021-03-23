Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız oyuncuları kimler? İşte yayın günü ve Camdaki Kız fragmanı!

Camdaki Kız izleyici ile buluşacağı gün için gün sayıyor. Dizi takipçilerini büyüleyen ilk fragmanı ile ilgi çekmeyi başaran Camdaki Kız için hazırlıklar tamamlandı. Son yıllarda kitaplarından uyarlanan diziler ve hikayeleri ile milyonların kalbinde taht kuran yazar, psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız hikayesi merakla bekleniyor. Peki, Camdaki Kız ne zaman başlıyor? Camdaki Kız oyuncuları kimler? Camdaki Kız konusu ne? Camdaki Kız hangi kitaptan uyarlandı? İşte Camdaki Kız oyuncu kadrosu...
CAMDAKİ KIZ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI? CAMDAKİ KIZ KİMİN ESERİ?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız’ın güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Ekranların sevilen oyuncusu Burcu Biricik'in başrolünde olduğu Camdaki Kız fragmanı yayınlandığı ilk günden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Usta oyunculardan oluşan kadrosu ile izleyici ile buluşacağı gün için geri sayan ekip hazırlıklarını tamamladı. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.
CAMDAKİ KIZ KONUSU
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu şirketinde mimar olarak çalışırken kendisini birden Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, karanlığa gömülecektir.
“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.
CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Camdaki Kız, ilk bölümüyle 1 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.
İŞTE CAMDAKİ KIZ FRAGMANI
CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU!
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.
OYUNCU KADROSUNU BURCU BİRİCİK DUYURDU!