Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen Camdaki Kız dizisi sezon finali ile ekranlarda izlenme rekoru kırdı. Camdaki Kız sezon finalini büyük düğünle yaptı. Sezon finaline de Camdaki Kız'da Nalan rolüyle yer alan Burcu Biricik'in giydiği gelinlik geceye damga vurdu. Düğün sezonu da açılınca pek çok kişi bu gelinliğin peşine düştü. Gelinliği yapan moda evinin de adeta telefonları kilitlendi. Peki, Camdaki Kız Nalan'ın gelinliği nerede yapıldı? Nalan'ın gelinliğini kim tasarladı? Nalan'ın gelinliği, tacı ne kadar? İşte Burcu Biricik'in giydiği gelinliğin fiyatı ve tasarımcısı...

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız çokça konuşulan finale imza attı. Sezon finaliyle ekranlara yaz arası veren Camdaki Kız'da beklenen düğün gerçekleşti. Ama en çok konuşulan ve geceye damgasını vuran ise Nalan'ın gelinliği oldu. Binlerce kişi Burcu Biricik'in giydiği gelinliği peşine düştü. Peki, Camdaki Kız Nalan'ın gelinliği nerede yapıldı? Nalan'ın gelinliğini kim tasarladı? Nalan'ın gelinliği, tacı ne kadar? İşte Burcu Biricik'in giydiği gelinliğin fiyatı ve tasarımcısı...

Camdaki Kız dizisinin sezon finali bölümünde Nalan'ın giydiği gelinlik çok beğenildi. Düğün sahneleri hayran bırakırken, Burcu Biricik gelinlikle büyüledi. Herkes bu gelinliğin peşine düştü. Gelinliği denemek için pek çok kişi sıraya girdi. Butiğin telefonları adeta kilitlendi.

CAMDAKİ KIZ NALAN'IN GELİNLİĞİ NEREDE YAPILDI?

Camdaki Kız Nalan'ın gelinliği Beyaz Butik'te tasarlandı. Burcu Biricik'in giydiği gelinlik firmanın koleksiyonunda bulunmuyor. Dizinin yapımcılarıyla birlikte günlerce süren çalışma sonucu Nalan için özel dikildi. Burcu Biricik de gerçek bir düğüne hazırlanır gibi provalara disiplinle hazırlandı. Diziden sonra gelinlik için yurt dışından sipariş veren dahi oldu.

BURCU BİRİCİK'İN GİYDİĞİ GELİNLİĞİN FİYATI NE?

Gelinlik sadeliği ile göz dolduruyor. Gelinlik sade olduğu için ışıltı duvakta kullanıldı. Taşlarla işlenmiş özel bir duvak hazırlandı. Taşlardan oluşan saç aksesuarı da özel tasarlandı. Gelinlik, tacı ve duvağı ile birlikte 43 bin lira olduğu belirtildi.

NALAN'IN GELİNLİĞİNİN TASARIMCISI KİM?

Gelinlik, Türkiye’nin ilk ithal gelinlik mağazası Beyaz Butik’in sahibi Hacer Özil'in ellerinden çıktı. Hacer Özil gelinliği tasarım ekibinin aylarca süren çalışması olarak tanıttı.

Hacer Özil, gelinlik için "Gelinlik kumaşı olarak kraliyet ailelerinin tercihi olan ziberlin ve mikado tercih edildi. Ayrıca kuyruk çok uzun istendi. Normalde 3.5 metre olan kuyruğu 4.5 metreye çıkardık. Gelinlik son olarak swarovski taşlarla kaplandı." dedi.