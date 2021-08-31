Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni sezon tarihi belli oldu. Dizi 9 Eylül Perşembe akşamı izleyici ile buluşuyor.

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizi si Camdaki Kız’ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. 09 Eylül Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin tanıtımı ekrana gelir gelmez izleyiciyi etkiledi.

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri ile Nur Sürer'in canlandırdığı Feride karakterinin gizemli dünyasını anlatan tanıtım, yeni sezon heyecanını doruğa çıkarıyor. Nalan'ın hayallerini, heyecanlarını ve bunca yıl sakladığı tüm tutkularını hapsettiği, çok sevdiği kar küresi yeni sezonun büyüsüne ışık tutuyor.

Camdaki Kız yeni sezon ilk bölümü ile 09 Eylül Perşembe akşamı Kanal D ’de...

İşte dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı...