Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'dan kötü haber!

Masumlar Apartmanı'nın temizlik hastası Safiye rolüne hayat veren başarılı oyuncu Ezgi Mola koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Ezgi Mola’nın koronaya yakalanmasının ardından bütün yakın arkadaşları panik oldu ve test yaptırmaya koştu.
Mola'nın ardından yakın dostu olan ünlü oyuncu Enis Arıkan da koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Arıkan sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu :(" notuyla kötü haberi duyurdu. Enis Arıkan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.
"UYUYOR KALIYORUM"
Hastalığı evinde geçiren Enis Arıkan, gelen mesajlara ve aramalara yanıt veremediğini söyledi. Instagram'dan paylaşımlar yapan Arıkan "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.