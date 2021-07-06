Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'den samimi itiraflar: Evlilik beni korkutuyor

Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar’ın sorularını yanıtlayan Ataizi, Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteri ve özel hayatı ile samimi açıklamalarda bulundu.

“CANA'YI HERKES SEVİYOR.”

Sokakta ve sosyal medyada canlandırdığınız karakter ile ilgili yorumları nasıl karşılıyorsunuz?

Aslında karakterle daha çok özleştirilip farklı tepkiler olabilir diye düşünmüştüm ama mesela arkadaşımın oğlu 11 yaşında Camdaki Kızı izliyormuş. 'Cana' karakterine tepkisi olumlu oldu. Artık herkes karakteri canlandırdığımı bildiği için tepkiler pek olumsuz değil. Çok makbul bir karakter değil fakat benim bu zamana kadar oynadığım dizilerdeki karakterler arasında en dışa vuran kötülük Cana karakteri oldu. Fakat bu rol bana geldiğinde hepimizin içinde iyi var hepimizin içinde kötü var. Çocukluk dönemimizde sevgisiz büyüyen çocuklar çok fazla kendini ifade etmeyi beceremiyorlar ve negatif tarafa gidebiliyor o yüzden ben her kötünün arkasında bir neden olduğunu düşünüyorum. Yıldız Kenter benim hocamdı ve şu ifadeyi kullanırdı ' Oynadığınız en kötü karakteri bile sevdirmek zorundasınız'. Şu ana kadar çok kötü bir yorum almadım. Cana'nın bir karakter olarak çok makul bir çocukluk yaşamadığını düşünüyorum.

“CANA'YI KENDİME BENZETİYORUM”

Canlandırdığınız karakter hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Bir kadın hiçbir zaman vurdum duymaz olamaz. Ben şunu savunuyorum kadınlar erkeklerden çok daha farklı ve duygusal... Kadın her zaman o telefonu bekler. Biz duygularımızla hareket ettiğimiz için Cana karakterinde de o duygunun farklı bir şekilde aktarıldığını düşünüyorum. Kırılmamak ve üzülmemek adına biraz defansif davranabiliyor. Cana'yı o konuda kendime benzetiyorum. Bende üzülmemek için duygularımı göstermeden tam tersine hareket ettim. Bu da Cana'nın duygusal ve kırılgan bir kadın olduğunu gösteriyor. Her ilişkinin kendine göre dinamiği var.

“LEON İÇİN TATİLE ERKEN ÇIKTIK”

Yoğun bir sezon geçirdiniz, tatile geldiniz ne hissediyorsunuz?

Çok güzel gidiyor, oğlumun hatırına biraz daha erken geldik. Pandemi aşı vs. güzel bir tatil olsun. Bütün sektörler için güzel olur umarım.

Sizin için güzel bir sezon oldu ne düşünüyorsunuz?

Evet çok güzel ve keyifli bir proje ile sezonu tamamladık. Sezon finalimizi 'Cana' ile yaptık. İyi dileklerimiz ile de Bodrum ’a geldik.(gülüyor)

“ASLA İKİNCİ KADIN OLMAM”

Hayatınıza ikinci bir kadın olarak devam etmek ister miydiniz?

Asla kabul etmezdim, sevdiğim insanı asla kimseyle paylaşamam. Ama çok kabul eden var. Gerçek sevgi var ise bir kadın hiçbir zaman ikinci bir kadın olmayı istemez.

“HİÇBİR SEVGİLİMİ ALDATMADIM”

Hayatınızda birini aldattınız mı?

Benim öyle bir zorunluluğum olmadı, hiçbir zaman yanlış yapmadım. Eğer başka birisine bir şeyler hissediliyorsa bir ilişkiyi bitirip yeni bir sayfa açmak daha iyidir.

“ALDATILDIĞIMI SANMIYORUM.”

Hiç aldatıldınız mı?

Bildiğim kadarıyla hiç aldatılmadım. Ben dünyanın en güzel kadını değilim. Belki de ben fark etmedim.

“CANA SAÇININ ÇEKİLMESİNİ HAKETTİ”

Oynadığınız karakterde saç çekme sahnesinde ne hissettiniz?

Hiç yakıştıramadım Cana'ya... (gülüyor). Bir nevi hak etti diye düşünüyorum. Seyirci de hak vermiştir diye düşünüyorum. (gülüyor) Sahneyi çektiğimizde birbirimize çok samimi davrandık. (gülüyor). Rövanşı olur diye düşünüyorum. (gülüyor)

Senaristlerinize karakter ile ilgili merak edip soru soruyor musunuz ?

Evet soruyoruz ama hiçbir cevap alamıyoruz (gülüyor) Cana'nın nereye doğru gideceği sürpriz. Aldatabiliriz (gülüyor) Kimseyi eleştirip kınamamak lazım ama tabiki doğrusu mutlu olan bir insanın yapacağı hareketler değil. Ben Cana'nın mutsuz olduğunu düşünüyorum, Cana aslında üzücü bir karakter.

“DÜĞÜNÜ ERTELEDİK EVLİLİK BENİ KORKUTUYOR.”

Geçen sene yaptığımız röportajda düğün olacağı söylenmişti, neler söylemek istersiniz?

Ben evlenme teklifi ettiğinde düşünmeden kabul ettim. Çok süre geçti ve bir evladımız var. Çekirdek bir aileyiz. Beni evlilik çok korkutuyor, başımdan iki evlilik ve tecrübe geçti. Çok doğru seçim olup olmadığını bilmiyorum ama etrafımdaki ilişkilere baktığımda psikolojik olarak monotonlaşıyor. Yüzük parmağa takıldığı andan itibaren güzel duygular bitiyormuş gibi geliyor ve buda beni çok düşündürüyor. Aramızda yaş farkı da var. Fiziksel olarak çöküşe geçtiğimizde ben kendimi onun yanında nasıl duracağım iyi hissedecek miyim bu bedende...Bütün bunların bir karmaşası olduğu için, korkularım bu yönde olduğu için şimdilik böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer bu durumları aşarsak neden olmasıntabi ki Olması gerekiyorsa olabilir.

“ÇOCUK YAPMAKTAN VAZGEÇTİK”

Önceki röportajlarımızda çocuk istiyoruz demiştiniz, vazgeçme söz konusu mu ?

Çocuk yapmaktan vazgeçtik. Bu çok zor bir süreç. Bir oğlum var iyi ki var. O süreci tekrar yaşamak istemiyorum.