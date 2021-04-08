Camdaki Kız ilk bölümü ile ekranları salladı

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu'nun yazdığı Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız ilk bölümüyle ekranlara geldi. Gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarladı.
Sosyal medyada büyük ilgi gören dizinin ilk bölümüne adeta yorum yağdı. Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'i tekrar ekranlarda görmenin mutluluğunu yaşayan hayranları birçok paylaşım yaparak güzel oyuncuya övgüler yağdırdı.
Diziyi takip eden kullanıcılar, "Camdaki Kız güzelmiş hoş geldin yeni dizi", 'Camdaki Kız Gümbür Gümbür a dostlar' yorumlarını yaptı.
Dizi başladıktan kısa süre sonra sosyal medyada trend topic oldu.
Dizide uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Hande Ataizi 'Cana' karakterini canlandırıyor. Camdaki Kız bu haftadan itibaren perşembe günleri Kanal D ekranlarında olacak.