Camdaki Kız Hayri kimdir? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak? İşte ilk tahminler!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, en heyecanlı yerinde sezon finali yapıyor. Ekranlara merhaba dediği andan bu yana Camdaki Kız ilginç ve bir o kadar da etkileyici hikayesi ile izleyenleri ekranlara bağlamayı başarmıştı. Sezon finalinde beklenen düğün gerçekleşiyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın hikayesinde en önemli karakter 'Hayri' sezon finalinin son sahnesinde diziye girecek. Pek çok kişi de Camdaki Kız Hayri karakterini araştırıyor. Dizi ile ilgili bir kaç ünlü oyuncunun adı zikrediliyor. Peki, Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak? Camdaki kız Hayri kim? Camdaki Kız'ın yeni oyuncusu kim olacak? Hayri karakteri ile ilgili adı geçen o isimler...

Camdaki Kız dizi si ekran yolculuğuna başladığı ilk andan itibaren hem hikayesi hem de oyuncuları ile televizyon dünyasına damga vurdu. Bilindik hikayelerden farklı oluşu, psikolojik yönü ve karakterleri ile çokça konuşulan Camdaki Kız dizisi perşembe günü sezon finali ile ekranlara gelecek. Yaz arası verecek dizi en heyecanlı yerinde son bulacak. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan dizinin ana karakterlerinden biri olan ve Nalan'ın hayatına baştan aşağıya değiştirecek o gizemli karakter 'Hayri' diziye giriyor. Dizinin fragmanında final sahnesinde yer alacak olan 'Hayri' izleyenlerin en çok merak ettiği karakter oldu. Pek çok kişi şimdiden Camdaki Kız'ın Hayri'sini merak ediyor. Hayri karakteri ile ilgili pek çok ünlü ismin adı geçiyor. Peki, Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak? Camdaki kız Hayri kim? Camdaki Kız'ın yeni oyuncusu kim olacak? Hayri karakteri ile ilgili adı geçen o isimler...

CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLACAK?

Camdaki Kız sezon finali ile yaz arasına giriyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi geren sahneleriyle sık sık gündem olan Camdaki Kız'da beklenen düğün gerçekleşiyor. Geçen hafta Cana'nın Feride'ye gerçekleri açıkladığı an ile son bulduğu dizide büyük düğün gerçekleşiyor. Feride'nin Cana'yı hırpaladığı sahnelerin yer aldığı fragman izleyicilerin yüreğine su serpse de Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanında yer alan ana karakter Hayri de düğün gecesi Nalan'ın hayatına resmen giriyor.

Sedat ve Nalan'ın düğün günü gelip çatmıştır. Nalan'a sert davranan Feride biraz olsun yumuşar. Nalan ise annesinin yumuşak tavrı karşısında şaşırır. Öte yandan Nalan babasından hayatı ile bazı gerçekleri öğrenecektir.

Düğün bile olsa Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Ancak karşısına çıkan Feride engeli bütün olayları değiştirecektir.

Cana’dan Koroğlu ailesinin bütün yalanlarını öğrenen Feride, neye uğradığını şaşırsa da Feride'nin düğün konusunda Muzo ile ne konuştuğu ise merak konusu oldu. Muzo'nun Feride'yi nasıl ikna ettiği merak edilirken Cana ve Sedat'ın düğün gecesi yaşadığı yasak aşk sezon finalinin en can alıcı sahnerinden biri olacak.

Düğün gecesi, Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında Nalan'ın kulağına fısıldadığı uyarılar adeta kabus haline dönüşüyor. Nalan’ın zihnini ele geçiren, bu korkunç dayatmalar Nalan ve Sedat'ın ilk gecesini alt üst ediyor.

Kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan’ın içini kaplayan korku ilk geceyi mahvedecek. Nalan ile Hayri'nin ilk karşılaşması da işte bu balayı gecesinde gerçekleşecek.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ'Yİ KİM OYNAYACAK?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizi ile aynı adlı romanında Hayri karakteri Nalan'ın şofördür. Kitaba göre Nalan şoför Hayri ile büyük bir aşk yaşar. Hayri ise kitapta evli ve 3 çocuk babasıdır. Türkan ile evli iken Nalan ile sevgili olan kişidir. Kitaptaki Hayri karakteri eğitimsiz, kaba, iri yarı, köyden İstanbul 'a çalışmak için gelen biridir. Nalan, çalıştığı yerin oğlu Sedat ile evlenir. Fakat kocasından hiçbir zaman sevgi ve şefkat görmeyen Nalan’a karşı Sedat tamamen ilgisizdir. Onun için her şey kumar ve lüks hayattan ibarettir. Nalan, hamilelik döneminde bebeğini kaybettikten sonra depresyona girer. Korumalığını ve şoförlüğünü yapmak üzere şirkette çalışan Hayri de Nalan’a göz koyar ve ruh halinden istifade eder. Sevgiye muhtaç olan Nalan da ona karşı ilgisiz kalmaz.

Camdaki Kız Hayri'yi oynayacak ismin Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol olacağı iddia edilmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yaptığı habere göre son yayınlanan fragmanda Nalan’a elini uzatan Hayri karakterini kimin canlandıracağı henüz netleşmedi. Rol için Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz’in adı geçiyor.

Altuntaş twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Yeni sezonda ekibe dahil olacak oyuncu için başta Uraz Kaygılaroğlu'nun adı geçmişti. Rol için aralarında Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncuların da olduğu isimlere teklif götürülmesi düşünülüyor. Son bölüm fragmanında görünen Hayri'nin kim olacağı merak konusu oldu. Dizinin en son sahnesinde yüzü görünmeyecek olan Hayri karakterini kimin oynayacağı henüz netleşmedi."