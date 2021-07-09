Camdaki Kız dizisinde "Tako" karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile tatilde görüntülenmesinin ardından gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra Yazıcı'nın sevgilisi Forbes'e çok sayıda çirkin mesaj atıldı. Yazıcı ise söz konusu mesajları Instagram hesabından ifşa etti.