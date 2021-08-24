Camdaki Kız dizisine üç yeni transfer!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni sezonuyla bomba gibi geri dönmeye hazırlanıyor. Geçen hafta sete çıkan Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı.

Camdaki Kız dizisi yeni sezona oyuncu kadrosunu genişleterek devam ediyor. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı iddialı dizinin kadrosuna üç yeni oyuncu katıldı.

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı 'Şevket' rolüyle milyonların tanıdığı bir isim olan ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı, deneyimli aktör Engin Şenkan, Camdaki Kız dizinde rol alacak.