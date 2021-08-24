24 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.469 0.65 EURO 9,8950 -0.11
USD 8,4190 -0.01 ALTIN 487,620 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Camdaki Kız dizisine üç yeni transfer!

24 Ağustos 2021 Salı - 16:00 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 16:00

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni sezonuyla bomba gibi geri dönmeye hazırlanıyor. Geçen hafta sete çıkan Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı.


Camdaki Kız dizisi yeni sezona oyuncu kadrosunu genişleterek devam ediyor. Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı iddialı dizinin kadrosuna üç yeni oyuncu katıldı.
 
Bizimkiler dizisinde canlandırdığı 'Şevket' rolüyle milyonların tanıdığı bir isim olan ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı, deneyimli aktör Engin Şenkan, Camdaki Kız dizinde rol alacak.
 
 
3 YENİ OYUNCU
 
Dizinin ilk bölümlerinde sahnesi olmadığı öğrenilen "Hayri" rolünü Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı konuşulan diziye, usta oyuncu Engin Şenkan ile Ozan Buz katıldı.
 
Geçen hafta sonu Büyükada'da kamera karşısına geçen Ozan Buz, Sedat'ın (Feyyaz Şerifoğlu) arkadaşını canlandırıyor.

ETİKETLER

camdaki kız kanal d kadro
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.