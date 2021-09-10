Camdaki Kız'dan yeni sezona görkemli açılış!

Kanal D’nin yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizisi Camdaki Kız, yayınlanan yeni bölümü ile yeni sezona merhaba dedi.

Perşembe ekranına bir kez daha damga vuran dizi , reytinglerde de günün en çok izlenen yapımı olarak izleyiciyi ekrana kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın yayınlanan 10’uncu Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 7,68 reyting 25,52 izlenme payı; ABC1 kategorisinde ise 7,62 reyting 22,69 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Nalan’ın yeni hayatı yeni sınavı....

Her sahnesi ayrı heyecan yaratan Camdaki Kız’ın dün (09 Eylül Perşembe) akşam yayınlanan bölümünde Nalan (Burcu Biricik), yeni hayatında onu bekleyen bambaşka mücadelelere yelken açarken; Sedat (Feyyaz Şerifoğlu) ile kurdukları yeni hayata Koroğlu ailesinin de dahil olması Nalan için yeni bir sınavı başlattı.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi , Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.