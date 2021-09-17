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Camdaki Kız'da olay sahne! Yatak odasını dürbünle izledi
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Camdaki Kız', 16 Eylül Perşembe akşamı on birinci bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; Gülcihan ve Cavit’in yarım kalmış büyük aşkı ile Feride’nin Nalan ve Sedat’ın yatak odasını dürbünle izlediği anlar damga vurdu. Feride'nin bu hamlesi sosyal medyada ses getirirken; birçok kişi Feride'yi 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki bir karaktere benzetti. İşte detaylar...
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 16 Eylül Perşembe akşamı 11’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide; Feride’nin Nalan ve Sedat’a uyguladığı baskı dikkat çekti.